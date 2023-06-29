По его мнению, в дальнейшем будет происходить деморализация определенных подразделений российских войск.

Председатель правления общественной организации "Центр военно-правовых исследований" Александр Мусиенко отмечает, что пока доподлинно не известно, будут ли "вагнеровцы" участвовать в боевых действиях на территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время дискуссионной панели "мятеж Пригожина и его влияние на политическую ситуацию в России и ход российско-украинской войны".

Отвечая на вопрос о том, повлиял ли мятеж Пригожина на ход войны в Украине, Мусиенко отметил, что "безусловно, повлиял и еще повлияет".

"Мы еще не увидели всех последствий. Ситуация находится в процессе ... влияние тот, что сразу прекратятся ракетные обстрелы, - нет. Влияние тот, что прекратятся боевые действия, - тоже нет. Но влияние на более среднесрочную и долгосрочную перспективу, что будет очередное переформатирование командования, сейчас, определенного, - это очевидно", - сказал он.

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Кроме того, Мусиенко выразил мнение, что будет происходить деморализация определенных подразделений российских войск.

"Третье - неопределенная вообще сейчас судьба наемников, террористов-"вагнеровцев". А что будет с ними? Они будут участвовать в боевых действиях на территории Украины дальше или не будут? На сегодняшний день нет 100-процентного ответа на этот вопрос. Если не будут - это тоже влияние. Потому что это минус та боевая единица, которую Россия использовала как штурмовые отряды для этих так называемых "мясных" штурмов", - сказал эксперт.

Мятеж Пригожина - главное

23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на удар по позициям его наемников: якобы российские войска пытались уничтожить "вагнеровцев". В связи с этим он объявил "Марш справедливости" на Москву, чтобы остановить министра обороны России Сергея Шойгу.

Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, после чего выдвинулись к столице России. В 200 километрах от Москвы Пригожин внезапно развернул колонну после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ЧВК "Вагнер" фактически исчезла и, по его мнению, террористическую организацию поделят на четыре части. Третья составляющая, считает он, вернется в Африку, а четвертая часть останется тренировать белорусских спецназовцев.

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