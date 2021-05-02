На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 1 мая, российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский боец был ранен.

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Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. Так, возле населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Трижды враг открывал огонь в сторону позиций ВСУ недалеко от населенного пункта Южное, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Песков противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Водяного вооруженные формирования РФ применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талакивки – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта Майорск был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Отмечается, что пострадавший от обстрелов военнослужащий госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

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Автор: Дмитрий Захаров