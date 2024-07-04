Чаще всего россияне применяют БПЛА "Орлан-10".

Практически все российские разведывательные дроны, которые РФ использует для корректировки ударов по украинским целям в глубоком тылу, собираются из иностранных комплектующих, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По информации эксперта, чаще всего россияне применяют БПЛА "Орлан-10", среди его комплектующих:

японский двигатель SAITO,

стартер-генератор PTN78020 и датчики давления от Freescale Semiconductor от американской Texas Instruments Incorporated,

компас HMC6352 от Honeywell,

передатчик RF3110 от немецкой Municom,

ресивер DP1205-C915 от немецкой AnyLink,

модуль передачи телеметрии - американский ATxmega256A3 от Microchip,

франко-итальянский полетный контролер от STMicroelectronics,

приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS от швейцарской компании u-blox - LEA-6N.

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Коваленко добавил, что характеристики "Орлана-10" позволяют ему оперировать на высотах от 5 до 6 километров, а также совершать управляемый полет на расстояниях в пределах 120 км и автономный - до 600 км.

"Помимо этого беспилотника, российские оккупанты также применяют ZALA, SuperCam, намного реже "Картограф" и прочие. Все они имеют примерно одинаковые характеристики, а именно: высоту полета в пределах 5 км, дальность 100 - 200 км", - отметил обозреватель.

Напомним, комментируя недавние удары РФ по авиабазах в Миргороде и Полтаве, эксперт Олег Катков заявил, что российские разведывательные дроны передают изображение на дальности 150-200 км в реальном времени, благодаря чему россияне видят в конкретном месте возможные цели для поражения.

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