В перспективе данная операция может изменить ход боевых действий, отметил Костенко.

Операция ВСУ в Курской области РФ – это ответ Украины на весеннее российское наступление в Харьковской области. Ее стратегическая задача - перенесение войны на территорию России. Такое мнение высказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает NV.

"По факту россияне сами открыли этот ящик Пандоры, когда решили напасть на Харьков, поменять ход ведения боевых действий, захватить Волчанск, создать эту "санитарную зону", о которой говорил Путин. Я считаю, что курская операция - это следствие тех действий, которые тогда сделали россияне. Потому что наше военное руководство приняло решение об асимметричных действиях", - отметил нардеп.

Он считает, что в перспективе операция в Курской области может изменить ход боевых действий.

Видео дня

"Они открыли этот ящик Пандоры и открыли для нас эти возможности. Мы попробовали, мы достигли успеха. Конечно, мы еще будем смотреть, как эта операция будет продолжаться. По состоянию на сейчас, это можно охарактеризовать как успех. И возможность в дальнейшем действовать на других направлениях Российской Федерации… Я думаю, реальная стратегическая задача - это постепенно переносить войну туда, заставлять Россию реагировать на этих направлениях, потому что они сейчас наименее защищены. Я сделал бы так", - заявил Костенко.

Операция ВСУ в Курской области России - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области сорвала планы России оккупировать Сумы и Харьков:

"Следующий их шаг был, и они уже все подготовили - на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать".

Вас также могут заинтересовать новости: