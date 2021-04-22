На Донбассе СММ ОБСЕ продолжает фиксировать размещенное с нарушениями вооружение российско-оккупационных войск.

На Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещенное с нарушениями вооружение российско-оккупационных войск и установленные ими минные заграждения.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, 19 апреля вблизи населенного пункта Хрустальный выявлено 15 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Читайте такжеРоссия вывела в море военные корабли в районе оккупированного Крыма

В этот же день на аэродроме у Победоносного зафиксировано скопление военной техники: 7 "Градов", 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 10 прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", 5 гаубиц Д-30 "Лягушка" и 13 танков (семь - Т-72 и шесть - Т-64), которые размещались за пределами выделенных мест хранения.

Кроме того, патрули СММ ОБСЕ с помощью беспилотного летательного аппарата продолжают фиксировать ранее обустроенные и новые минные заграждения вооруженных формирований РФ в ОРДЛО.

Так, 13 апреля недалеко от населенного пункта Александровка беспилотник миссии в очередной раз зафиксировал 80 противотанковых мин между населенным пунктам Марьинка и Кременец.

В тот же день на окраине Еленовки впервые зафиксированы 71 противотанковая мина и 3 мины на дороге к Славному.

В этом же районе 16 апреля БПЛА зафиксировал еще 65 мин между железнодорожными путями, 56 противотанковых мин неподалеку в поле и еще 42 мины в 500 м от указанного места.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации дестабилизируют обстановку вдоль всей линии разграничения и служат основой для фабрикации провокаций с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в глазах местного населения", - подчеркнула украинская сторона СЦКК.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи