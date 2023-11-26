Из-за больших потерь на этом направлении россияне перешли к атакам малыми группами, как ранее под Бахмутом.

В последнее время россияне под Авдеевкой сменили тактику и перешли к наступлению малыми группами, как ранее это делали под Бахмутом. В чем причина такой смены и будет ли такая тактика оккупантов эффективной, объяснил военный обозреватель Денис Попович.

"С большими потерями это связано. Они меняют тактику для того, чтобы попытаться продавить нашу оборону и взяли в качестве опыта то что было под Бахмутом в исполнении ЧВК "Вагнер", когда им всё-таки удалось захватить большую часть города. Сейчас они пытаются такие же вещи повторять под Авдеевкой, надеясь, что это принесёт такой же эффект", - рассказал эксперт.

Он отметил, что местами оккупантам действительно удается продвигаться.

"Однако те потери, которые они несут, уже понесли и понесут еще в своих попытках продавить нашу оборону, они безусловно нивелируют всякий военный эффект от этого наступления", - отметил он.

Он отметил, что под Авдеевкой РФ снизила интенсивность авиаударов и количество бронетехники. Первое, по его словам, сыязано с ухудшением погоды, второе – с общим дефицитом техники в РФ.

Он также подчеркнул, что причины наступления россиян под Авдеевкой лежат в политической плоскости.

"Есть два мнения почему это может происходить… Это победа как таковая, чтобы положитьее на стол переговоров и дальше получить передышку, накопить силы и потом в какой-то среднесрочной перспективе попробовать продолжить наступление с более выгодных позиций. Вторая причина - это какой-то победный кейс для того чтобы подкрепить выдвижение Путина на выборы", - отметил эксперт.

При этом он отметил, что создание плацдарма для дальнейшего наступления не является для РФ основной причиной, "потому что будет положено столько войск, что для того чтобы дальше наступать вглубь Донецкой области, должна быть какая-то серьёзная подготовка или перегруппировка".

Ситуация под Авдеевкой - что известно

Ранее аналитики ISW отмечали, что Россия начала третью волну штурмов Авдеевки, увеличив количество атак на 30%. Впрочем, механизированные силы оккупантов на этот раз значительно слабее, чем во время двух предыдущих волн нападений. Аналитики уверены, что россияне не смогут достичь стремительного успеха на этом направлении.

Как отмечали аналитики, российские оккупационные войска теряют в районе Авдеевки свои наиболее боеспособные подразделения. Там утилизировано уже более 10 тысяч личного состава противника

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