В Никополе выведена из строя линия электропередач.

Этой ночью российские оккупанты нанесли удары по двум общинам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

Разрушениям в результате атаки подверглись Никополь и Никопольский район.

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"Ночью опять было горячо... Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе произошел пожар. Огонь уже укротили. В городе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач", – информирует председатель ОВА.

Были также прилеты в Марганецкой общине

"Поврежден частный дом и склады, проходная местного завода", – сообщил Резниченко.

По словам главы областной военной администрации, в других районах ночь была без обстрелов и на эту минуту спокойно.

Как писал УНИАН, российские захватчики едва ли не ежедневно наносят удары по Днепропетровщине. Значительные разрушения в Никопольском и Криворожском районах.

Во время одного из недавних обстрелов вражеские снаряды повредили в Никополе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

1 сентября на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов были повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных сооружений и другие здания.

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