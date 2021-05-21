Потерь среди украинских военных нет.

Российские оккупанты за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сводке.

В частности, вблизи населенного пункта Новоселовка наемники дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а неподалеку от Песков противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко