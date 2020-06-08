Оккупанты на Донбассе обстреляли ряд украинских позиций, трое военных ранены

Оккупанты из гранатометов и минометов обстреливали украинские позиции возле Хутора Вольный и Широкино.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеБоевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Луганскому российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил по нашим оборонительным укреплениям возле населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя боевики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом с Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Украинские защитники, удерживая оборону, дали отпор вражеским подразделениям. По данным разведки, за прошедшие сутки ранен один оккупант. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных сил Украины, противник прекратил свою активность.

"Вследствие обстрелов со стороны боевиков двое военных Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" агрессор дважды обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новолуганского. Также вражескуа провокация со стрелкового оружия зафиксирована возле Орехово", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактическо1 группировки "Восток" на подступах к Богдановке российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram