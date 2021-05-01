29 апреля для ведения огня по позициям украинских защитников снайпер наемников использовал насосную станцию.

Оккупанты используют важные объекты инфраструктуры для осуществления огневых провокаций.

Об этом сообщается на странице штабу операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Читайте такжеНепосредственной угрозы вторжения России в Украину сейчас нет - командующий ОС"В частности, во время обстрела населенного пункта Шумы, 29 апреля, получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Для ведения огня по позициям украинских защитников снайпер наемников использовал насосную станцию первого подъема, которая обеспечивает питьевой водой Горловку, Донецк и Мариуполь", - говорится в сообщении.

По факту этой провокации украинская сторона СЦКК направила соответствующую нота в адрес СММ ОБСЕ.

Также сообщается, что оккупанты систематически препятствуют работе патрулей СММ ОБСЕ и беспилотников. "В районе железнодорожной станции "Красная Могила", находящейся в населенном пункте Вознесеновка, недалеко от Луганска, вооруженный представитель вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район. А во время планового полета над оккупированной Еленовкой БПЛА СММ малого радиуса действия был заглушен сигнал GPS", – говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Закелова