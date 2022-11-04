Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.
Он сказал, что "гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий" во время возложения цветов на Красной площади.
"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий", - сказал российский диктатор журналистам.
Что происходит в Херсоне
В конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на ряде направлений.
Уже 24 октября в Минобороны Украины отчитались об освобождении более 90 населенных пунктов Херсонской области.
В Генеральном штабе сообщают, что сейчас российские оккупанты принудительно вывозят людей из населенных пунктов на временно захваченных территориях области.
Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что россияне распространяют фейки о том, что ВСУ якобы собираются разрушить город.
Кроме того, российские захватчики вывозят из Херсона ценные вещи.
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что оккупанты устроили информационную операцию о якобы "побеге" из Херсона, однако их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах.