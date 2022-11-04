Президент страны-агрессора заявил, что люди "не должны страдать от обстрелов".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.

Он сказал, что "гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий" во время возложения цветов на Красной площади.

"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий", - сказал российский диктатор журналистам.

Видео дня

Что происходит в Херсоне

В конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на ряде направлений.

Уже 24 октября в Минобороны Украины отчитались об освобождении более 90 населенных пунктов Херсонской области.

В Генеральном штабе сообщают, что сейчас российские оккупанты принудительно вывозят людей из населенных пунктов на временно захваченных территориях области.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что россияне распространяют фейки о том, что ВСУ якобы собираются разрушить город.

Кроме того, российские захватчики вывозят из Херсона ценные вещи.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что оккупанты устроили информационную операцию о якобы "побеге" из Херсона, однако их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах.

Вас также могут заинтересовать новости: