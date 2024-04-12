Вчера для ударов по Украине Россия применила почти все типы своих самолетов.

В четверг, 11 апреля, российские захватчики провели одну из самых сложных воздушных атак по территории Украины.

Об этом сказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. "Враг каждый раз пытается видоизменять свою тактику. На этот раз он применил почти все типы самолетов, которые у него есть, в частности, Ту 95МС, МиГ 31К, Су-34, Су-35, а также зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Шахеды". То есть это уйма средств, которыми он одновременно пытается бить, отвлекать внимание", - рассказал он.

Евлаш отмечает, что после вчерашней атаки враг снова прибегает к "прощупыванию" "шахедами", к постоянному "беспокоящему огню", чтобы просто "кошмарить" людей в Украине. "Конечно, он пытается нанести нам хлопот, чтобы мы меньше времени тратили на подготовку, на перезарядку, на перевооружение", - добавил он по поводу сегодняшних воздушных тревог.

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Евлаш отмечает, что вчера была одна из самых сложных за весь период воздушных атак. "Вчера при массированной, одной из самых сложных за весь этот период, было сбито немало целей - это 16 из 20 ракет Х-101 и Х-555, в том числе - 2 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59, а также сбиты почти все БПЛА - 39 из 40. Очень мощно работают также наши мобильные огневые группы и подразделения РЭБ", - подчеркнул он.

По его словам, россияне применили 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми пытались нанести поражение по нашим объектам энергетической инфраструктуры. "Это одна из самых мощных ракет на вооружении РФ. Надо понимать, что эффективная длина применения системы "Patriot" это 40 км. То есть это очень ограниченный радиус", - отметил он. При этом добавил, что таких систем должно быть много, чтобы была эффективная защита.

Евлаш рассказал, что РФ довольно часто подтягивает к границе с Харьковщиной свои зенитно-ракетные комплексы С-300, используя их как баллистическое оружие, пользуясь достаточно малым расстоянием и незначительным количеством времени, которое есть для отражения атаки. В частности, вчера Россия "засыпала" Украину из 12 ЗРК С300. "Пока над Украиной летело множество ракет, "Шахедов", враг воспользовался этим, перегружая нашу систему ПВО. Он использовал комбинированный тип атаки - низколетящие цели и скоростные гиперзвуковые ракеты и одновременно цинично нанес 12 ударов ЗРК С300", - добавил он.

Евлаш отмечает, что РФ использует удары по критической инфраструктуре для того, чтобы сломать моральных дух, принудить Украину к переговорам на любых условиях, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Массированные удары по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера российские захватчики уничтожили Трипольскую ТЭС, которая обеспечивала значительную часть энергоснабжения Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

В Офисе президента сообщили, что теперь Украина будет импортировать электроэнергию из соседних стран и проводить масштабные ремонтные работы.

В тот же день оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ.

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