Сегодня Украина потеряла Трипольскую ТЭС - одну из крупнейших в стране.

Россия уничтожила Трипольскую ТЭС, которая обеспечивала значительную часть энергоснабжения Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил в комментарии для 24 Канала, как власть будет решать проблему.

По его словам, Украина будет импортировать электроэнергию из соседних стран, одновременно проводя масштабные ремонтные работы, чтобы заменить то, что уничтожено. "Будем иначе работать с различными возможностями различных ТЭС, гидро-, теплогенерирующих возможностей и так далее. Все это будет делать Украина", - отметил советник.

Одновременно с этим, как отмечает Подоляк, Украина будет работать дальше над получением от партнеров современных систем ПВО, в частности, Patriot. Чиновник отметил, что разрушений энергосистемы удалось бы избежать, если бы Украина уже имела больше таких систем.

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"Очень хорошо, что где-то на складах стоит Patriot, он там выполняет "важную работу", дает ощущение комфортного проживания. Но было бы желательно использовать Patriot, который через 10 лет будет списываться из-за апгрейда оружия. И использовать его сегодня непосредственно на территории Украины. Поэтому будем об этом продолжать говорить", - сказал Подоляк.

Советник подчеркнул, что Украина, как и любая другая страна в условиях интенсивной войны, не может самостоятельно в короткие сроки построить такие мощные системы противовоздушной обороны.

Ситуация в украинской энергетике после российских ударов

Как писал УНИАН, Россия начала масштабную ракетно-дроновую атаку на украинские электростанции, пользуясь задержками в предоставлении западной помощи Киеву. Также РФ заставляет Украину делать трудный выбор - защищать тыл, или фронт.

Также мы рассказывали, что Россия атаковала еще один энергообъект в Украине после уничтожения Трипольской ТЭС. После 16:00 враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ.

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