В результате вражеского удара возник серьезный пожар, отметили в Офисе президента.

В Херсоне российские снаряды попали в помещение, где работают представители Красного Креста.

Противники знали, куда наносят удар, сообщили в Офисе президента. "Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста. Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока информации о пострадавших нет.

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"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погиб волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", - уточнили в ОП.

Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать

Ранее сегодня председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что российские захватчики обстреляли больницу в Херсоне.

Россияне уже не раз открывали огонь по городу, есть много разрушений, жертв и пострадавших. В начале января сообщалось, что в результате вражеских ударов с 20 ноября погибли 65 человек.

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