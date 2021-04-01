Накануне Россия отклонила все предложения прекратить огонь на Донбассе.

Российские оккупанты 31 марта пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали неподалеку Песков и Водяного.

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Вблизи Светлодарска, Луганского и Золотого-4 оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории", – говорится в сводке.

В штабе заявляют, что после завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемники РФ совершили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. Российские наемники возводят новые укрепления в направлении линии разграничения на окраине Калиновки в ОРДЛО.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности, говорят в штабе.

В 7:00 утра 1 апреля зафиксировали три обстрела боевиков возле Светлодарска и Золотого-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское – из стрелкового оружия.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

Вечером, 31 марта, украинская делегация в ТКГ по результатам заседания проинформировала, что Россия отбросила все предложения прекратить огонь на фронте.

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Автор: Яна Ставская