Боевых потерь среди украинских воинов нет.

С начала суток 10 марта российские оккупанты четыре раза нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

Читайте такжеСтало известно, когда будет презентован мирный план по ДонбассуВ частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку от Южного и Троицкого оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Авдеевки и Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не поддавались, ответный огонь не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе.

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Автор: Антонина Доломанжи