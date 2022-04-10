В Мариуполе российские оккупанты устроили "зачистку" среди гражданских.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.
"В Мариуполе продолжается зачистка. Во-первых - это поиск "нацистов". Нацист, в понимании россиян, - это каждый, кто любит свою Украину и не покорился оккупанту. Этот этап зачистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу", - рассказал он.
По словам Андрющенко, для этого оккупанты установили несколько блокпостов (преимущественно в Кальмиусском и Центральном районах).
"В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а потом фотографироваться, кичась "победой", - отметил советник мэра.
Он добавил, что под зачисткой также следует понимать и уборку погибших и убитых с улиц.
"Заметают следы. Вчера мы получили первое фото подтверждения массового скопление тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Что в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам", - отметил он.
Андрющенко добавил, что также зачистка - это часть принудительной мобилизации мужчин в "армию" "ДНР".
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, атаковал Мариуполь. В городе много разрушений и жертв. Точное количество погибших пока не удается установить.
10 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что враг проводит штурмовые действия в Мариуполе, наносит авиаудары и пытается захватить центральную часть города.