Известно об одном погибшем.

Вчера на оккупированной части Херсонской области произошел взрыв в полицейском участке оккупантов. Есть погибший и раненые.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, отделение "Новокаховское" базировалось на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы. Вчера днем там взорвался неустановленный ракетный боеприпас. Предполагается, что речь идет о Himars.

В результате взрыва погиб 23-летний лейтенант полиции В.И. Плющ, еще трое полицейских получили незначительные травмы. Также пострадала мирная женщина, ее госпитализировали с переломами.

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Сообщается, что в здании повреждена кровля и обрушены стены. Квартиры, в которых находился отдел оккупантов, полностью разрушены.

Херсонская область в оккупации: последние новости

Ранее журналисты выяснили, что в Геническом районе россияне обустроили пыточную, в которой силой удерживают украинцев. Местные жители рассказали, что туда захватчики свозят "неблагонадежных" людей.

В Центре национального сопротивления недавно сообщали, что уже в мае оккупанты собираются везти детей, которые живут на оккупированных территориях, на пропагандистский форум в Москве.

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