В связи с проведением учений в регионе будут осуществляться перемещения личного состава и движение тяжелой техники.

В период с 5 по 13 июня 2024 в пределах Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны столицы.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Отмечается, что в ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

"Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп", – говорится в сообщении.

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В связи с проведением учений в регионе будут осуществляться перемещения личного состава и движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрет на фото, видеосъемки передвижения наших войск. Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений", – добавил Павлюк.

Война в Украине: важные новости

В Волчанске Харьковской области продолжаются бои. Под контролем оккупантов остается 20% города, сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Он подчеркнул, что военные имеют повод полагать, что "мы сможем их вытеснить их из Волчанска полностью".

Между тем издание NYT исследовало, что россияне сравняли с землей с начала войны против Украины. Отмечается, что в Украине было разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхэттене сравняли с землей четыре раза.

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