Ее удалось локализовать.

Российские войска обстреляли порт в Херсоне, вследствие этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Сообщается, что атака произошла недавно. Известно, что два судна, принадлежащие иностранным компаниям, получили повреждения. Экипаж сумел локализовать утечку нефтепродуктов.

"Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", - говорится в сообщении.

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Обстрелы Херсона

Как сообщал УНИАН, Россия систематически терроризирует жителей города. В прессцентре Сил обороны Таврического направления считают, что оккупанты пытаются "сломать" волю людей.

Днем российские захватнические войска семь раз обстреляли освобожденный город. По данным Херсонской областной военной администрации, из-за обстрелов три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Позже стало известно, что в результате атаки без света остались жители одного микрорайона Херсона.

В Минздраве сообщили, что под удар попала и областная клиническая больница, пострадала медсестра.

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