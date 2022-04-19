Разрушениям подверглись гражданские объекты – жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания.

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые, среди них - ребенок.

Как сообщает в Facebook Национальная полиция, за сутки в области задокументирован 21 обстрел.

"Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые, среди них - ребенок. За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донецкой области - Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Лиман, Краматорск, Марьинка, Красногоровка, Великая Новоселка, Новгородское, Нью-Йорк, Луганское, Шандриголово, Никольское Святогорской громады, Торское, Заречное, Раздольное, Берестово", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что разрушениям подверглись гражданские объекты – жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полиция Донецкой области призывает людей соблюдать комендантский час, не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами, потому что враг расстреливает гражданские авто. Также предупреждают, чтобы не поднимали неизвестные предметы и не трогали неразорвавшиеся снаряды. "Будьте осторожны, в захваченных населенных пунктах захватчики занимаются мародерством, отбирают транспорт", - говорится в сообщении.

Новая фаза войны

После неудачного наступления с юга Беларуси на Киевщину, Сумщину и Черниговщину разгромленные войска врага были вынуждены отступать к исходным позициям и перегруппировываться.

Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

Параллельно продолжается блокада и обстрелы Мариуполя, а также нанесение Россией ракетных ударов по другим городам.

18 апреля стало известно о начале новой фазы войны. Почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону.

Накануне этой фазы украинское руководство призвало европейских партнеров и США обеспечить ВСУ немедленным тяжелым наступательным вооружением, необходимым не только для эффективной обороны свободных территорий, но и для освобождения районов, которые были оккупированы Россией с 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: