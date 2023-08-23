Он отметил, что Крым можно вернуть, а погибших людей – нет, поэтому все убийцы и террористы, кто отдавал приказы должны за это ответить.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал будущее наказание для российского диктатора Владимира Путина и для всех причастных к убийству людей в Украине. Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы.

Он в частности отметил, что этот вопрос будет подниматься на Крымской платформе, а также на заседании Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Здесь так: если Украина не поднимает этот вопрос, о нем все начнут потихоньку забывать. Это наша проблема и наша задача – объединить мир вокруг наших проблем. Не плакаться на тех или иных партнеров, а самим работать", - сказал президент.

В то же время, комментируя, за какие именно преступления должен быть наказан Путин, Зеленский отметил, что он "не Гаагский трибунал".

"Мне трудно сказать, за что Путин ответит. Наша задача - чтобы ответил он и не только он, все люди, которые забрали наши территории, забрали жизни наших людей. Крым можно вернуть. Погибших людей - к сожалению, нельзя. Поэтому вопрос справедливости. Все эти убийцы и террористы, кто отдавали приказы – все они должны отвечать", - подчеркнул президент.

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По словам президента, сейчас Украине "не нужно" убеждать западных партнеров в том, что Украине нужна их поддержка в обороне от российской агрессии.

Также, относительно перспективы предоставления Украине американских дальнобойных ракет, президент заверил, что над этим вопросом сейчас работают.

Также президент рассказал, в какие сроки Украина получит обещанные 60 истребителей F-16.

Также, комментируя контрнаступление, президент отметил, что проблемой остается острая нехватка боевой техники, поэтому ее приходится использовать очень осторожно и экономно. Кроме того, президент признался, что военное командование обращалось к нему "относительно возможности больше мобилизовывать" людей на фронт, чем есть сейчас.

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