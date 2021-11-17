Партия собирается провести сразу несколько тренировок.

Представители Национального корпуса анонсировали проведение сразу нескольких тренировок - в Киеве, Харькове и на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Война стала потенциально ближе к украинским границам со стороны Беларуси. Искусственно созданный Кремлем миграционный кризис на польской границе с целью отвлечь внимание от маневров российских войск возле Украины, свидетельствует о высокой вероятности развертывания полномасштабной войны", - говорится в анонсе.

В таких условиях Нацкорпус призывает всех желающих принять участие в учениях, которые будут проводить инструкторы и ветераны инициативы "Тотальное сопротивление".

В частности, 20 ноября в 11:00 начнется обучение в Киеве на территории бывшего завода "АТЭК". Еще один семинар состоится 21 ноября на полигоне общего пользования возле г. Рожища Волынской обл., начало учений - в 12:00.

Также в Харькове Нацкорпус объявил регистрацию участников на выучку, дату которой пока не сообщают. Зарегистрироваться можно по этой ссылке cutt.ly/iTzLZfc.

Ранее, в апреле Национальный корпус начал создание Штабов обороны во всех областях Украины с целью координации различных структур и подготовки населения к возможной агрессии РФ.

Автор: Иван Бойко