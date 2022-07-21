Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

На южном направлении россияне обстреливают из артиллерии по гражданской инфраструктуре и ведут разведку.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Осуществляет ведение разведки БпЛА.

"Враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии систематически обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии соприкосновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибугское и Лиманы", - говорится в сообщении.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Лавров заявил о изменение "целей" в Украине. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине якобы вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР".

Тем временем украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: