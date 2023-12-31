Враг потерял 466 человек и 82 единицы техники.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки, 30 декабря, оккупанты нанесли 16 авиаударов, 1 ракетный удар, провели 33 боевых столкновения и совершили 864 артобстрела.

Как сообщает пресс-центр Сил обороны Таврического направления, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" оккупанты потеряли 466 человек и 82 единицы техники.

"Общие потери врага в военной технике составили 83 единицы. В частности, 8 танков, 7 ББМ, 16 артсистем, в частности — самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" и дивизионную самоходную 152-мм гаубицу 2С19 "Мста-С", 1 средство ПВО - зенитный ракетный комплекс средней дальности 9k317m "Бук-M3", 32 БпЛА, 15 автомобилей и 4 единицы спецтехники. Уничтожено 4 склада боеприпасов", - добавили в пресс-службе.

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Бригадный генерал. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. В то же время количество пехотных атак остается на том же уровне.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска вели штурмовые действия на 8 направлениях фронта, однако Вооруженные Силы Украины сдержали врага.

По состоянию на сегодняшнее утро общие потери РФ составляют примерно 359 230 оккупантов.

Украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

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