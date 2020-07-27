Новые правила: на Донбассе вступили в силу новые договоренности о всеохватывающем прекращении огня

Высшее военное руководство и президент Зеленский уверяют, что новое перемирие не означает, что украинские военные не смогут открывать огонь в ответ.

С 00:01 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.

В частности для обеспечения прекращения огня на Донбасс отправили военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях, сообщает Hromadske.

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А президент Владимир Зеленский перед началом режима тишины поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Это первый разговор глав государств за 5 месяцев.

Так, с 27 июля вступили в силу следующие правила:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, в частности снайперского;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который сообщит об этом всех ее участников;

создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

Высшее военное руководство и президент Зеленский уверяют, что новое перемирие не означает, что украинские военные не смогут открывать огонь в ответ.

Как сообщал ранее УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Кроме того, Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для этого созданы соответствующие дополнительные резервы.

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