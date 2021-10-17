Сообщается, что 4 нарушения "тишины" были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Донбассе 16 октября было 11 нарушений режима прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщили в штабе ООС, 4 нарушения "тишины" были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Луганского наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, в сторону Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Читайте такжеРоссийские оккупанты размещают в жилых районах на Донбассе "Грады" и гаубицы – ОБСЕ

Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм, в районе Светлодарска со станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, как писал УНИАН, военный психолог объяснил почему бойцам АТО нельзя сочувствовать и ставить некоторые вопросы.

Ситуация на Донбассе: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко