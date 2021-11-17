На одном из полигонов боевой подготовки, вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.
По легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.
Успешно выполнив боевую задачу, военные совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.
"Данные тактических учений являются неотъемлемой частью процесса поддержания боеспособности подразделений", - отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.
По словам командующего, главная их цель состояла в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому, насущным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование у них высоких морально-психологических качеств.
"Надо отметить, что на протяжении всех маневров некоторые моменты корректировались и вносились поправки командирам. Но для этого и существуют учения, чтобы в настоящем бою избежать ошибок. Военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились. Цель тренировки достигнута", - подчеркнул Наев.
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