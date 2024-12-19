По мнению Луценко, Украина сейчас воюет на 20% от своих мощностей.

Украина способна вернуть свои территории, однако для этого нужна "реальная" мобилизация общества. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

"Я не имею в виду, что надо всех схватить и отправить на фронт. Нам нужно мобилизоваться. Украина сейчас воюет в лучшем случае на 20% от своей мощности, может даже меньше. Поэтому конечно, у нас есть огромные проблемы", - сказал Луценко.

Он добавил, что для решения этой проблемы Украине нужно отойти от задекларированного принципа относительно неравенства в обществе.

Видео дня

"Богатые, те, кто имеют больше влияния, денег, власти - они не участвуют в войне. А те, кто меньшую позицию имеют в плане личного состояния, связей - они пусть воюют. И эта ситуация привела к тому, что сейчас проблемы с мобилизацией. Несмотря на то, что пробки в городах - мужчины призывного возраста едут машинами. Их достаточно. У общества достаточно ресурса - и денег, и мужчин, которые могут воевать. Но никто не хочет этим заниматься", - добавил Луценко.

По словам военного, решение этой проблемы является тяжелым для Украины. Однако оно способно изменить ситуацию на поле боя.

"Это очень тяжелое решение (для власти - УНИАН). Ведь надо будет внутренний круг отправлять на войну. Но когда люди с серьезной позицией в обществе будут заниматься войной - тогда они смогут изменить эту систему так, чтобы она была победной. Что мы постепенно заявили свои амбиции о том, что мы можем отвоеваться. Не только отбиться под Путина", - отметил Луценко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Журналисты Spiegel отмечают, что в Украине все больше мужчин ищут новые способы для уклонения от мобилизации. Издание также отмечает проблему классового неравенства. Когда людям с деньгами, лучшим образованием и связями проще получить отсрочку.

Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине уменьшилось количество так называемой "бусификации". Он отметил, что такой подход уже показал свою недееспособность. В то же время, по словам Лубинца, нарушения прав во время мобилизации до сих пор имеют место.

Вас также могут заинтересовать новости: