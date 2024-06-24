Пограничники принимают и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, как на границе работает приложение "Резерв+". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что показала первая неделя с QR-кодом в приложении "Резерв+" в контексте пересечения границы.

"Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе - или в бумажном виде, или в электронном, - была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", - отметил Демченко.

Спикер добавил, что это должны быть отметки об исключении с воинского учета или об отсрочке. Речь идет, в частности о забронированных, "непригодных" и многодетных.

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"Пограничники принимают и бумажный документ, пограничники принимают и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, проверяют всю информацию, которая там указана в этих документах", - сказал он.

Кроме того, отметил Демченко, пограничники пользуются и системой "Оберег". "Если у пограничников есть предостережения, что документ - будь то бумажный или в электронной форме - может иметь подделки или же информация там не соответствует действительности", - пояснил спикер ГПСУ.

Как военным выехать за границу в отпуск?

Ранее адвокат Евгений Середницкий объяснил, что военные имеют право на отпуск за границей, если командир их части предоставит соответствующее разрешение.

В частности, отметил он, военным необходимо обращаться непосредственно к своему руководителю с соответствующим рапортом, в котором указать все обстоятельства выезда за границу. Например, военнослужащий может поехать в отпуск в другую страну к своей семье.

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