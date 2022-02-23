Мужчин призывного возраста "хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы", их хотят использовать в качестве "пушечного мяса", считает советник министра внутренних дел Украины.

На оккупированных Россией территориях Донбасса мужчины прячутся от оккупантов, которые объявили всеобщую мобилизацию. Жители так называемых "ЛДНР" не хотят воевать и переодеваются в женщин, чтобы их не схватили прямо посреди улицы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в оккупированном Донбассе многие мужчины не хотят выходить на улицу. Жители "ЛДНР" не готовы стать "пушечным мясом" в случае возможных боевых действий. Более того, некоторые переодеваются в женщин.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", - написал Геращенко.

Если Путин все же решить начать наступление, считает советник главы МВД, то первыми он пошлёт на войну не россиян, а жителей "ЛДНР", которые не хотят брать в руки оружие.

Мобилизация в ОРДЛО: что известно

19 февраля главари террористов "ЛДНР" заявили о всеобщей мобилизации. Главарь подконтрольных Кремлю террористов "ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и главарь российских наемников "ЛНР" Леонид Пасечник подписали соответствующие "указы".

Речь идет о "приказе" прибыть в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированных РФ территорий якобы из-за "непосредственной угрозы агрессии" со стороны Вооруженных сил Украины.

После этого министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о принудительной мобилизации мужчин в ОРДЛО. По его словам, боевики буквально "захватили их в заложники", запугивают и угрожают пытками в случае отказа взяться за оружие.