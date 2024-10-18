Владимир Зеленский прокомментировал мирные инициативы разных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные предложения разных стран мира, включая Китай и Бразилию. Глава Украины заявил, что он продолжает быть открытым для инициатив, направленных на окончание войны против России, пишет Financial Times.

По словам журналистов, президент Украины отмечает, что такие предложения должны быть "реальными" и они не должны стремиться подорвать поддержку Украины.

"Бразилия, у тебя есть план? Отлично. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не разобщайте нас", — сказал Зеленский.

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Мирная инициатива Бразилии и Китая - что известно

Их мирный план состоит из шести пунктов, которые предлагают, в частности, "остановить" военные действия и признать переговорный процесс - единственным возможным выходом из "конфликта". Кроме того, Китай и Индия, как сообщается, выступают за защиту гражданского населения, обмен военнопленными, увеличение гуманитарной помощи и за противодействие использованию оружия массового использования (ядерного, химического и так далее).

Другие заявления Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский назвал "три пути вперед" для Украины после выборов в США. Один из таких путей - продолжение поддержки Украины со страхом "эскалации". Остальные два заключаются или в улучшении ситуации, или в ее ухудшении.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему важно приглашение в НАТО, и когда закончится война в Украине.

"Эта война закончится, когда Путин окажется в изоляции и будет подталкиваться другими партнерами к дипломатии", - заявил он.

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