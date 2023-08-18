По его словам, местные жители напуганы таким "увольнением" и стремятся только мести.

Товарищ террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, "рассерженный патриот" Максим Калашников раскрыл истинное лицо "русского мира" на временно оккупированном Донбассе.

Фрагмент заявлений Калашникова опубликовал Телеграм-канал "Сеятель ветра". Соратник Гиркина заявил, что жители Донбасса просто ужасаются от такого "освобождения", которое проводит оккупационная армия. И насмотревшись на то, как Россия стирает их родные города с земли, люди идут служить в ВСУ.

"Из Донбасса вывозили все, что могли, вплоть до сельхозтехники. Извините, на этих освобожденных территориях, это русский Донбасс, многие люди после такого "освобождения" идут в ВСУ мстить, потому что им сломали жизнь, отобрали жилье. Во время этого" освобождения" гибли их родные и близкие", - заявил Калашников.

Куда исчез сам Гиркин

"Рассерженные патриоты" потеряли своего лидера. 21 июля стало известно о задержание российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Сообщалось, что в его квартиру с обысками наведались работники следственного комитета РФ.

Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Дело Гиркина засекретили.

Вас также могут заинтересовать новости: