Удары Службы безопасности по складам в РФ лишают врага ресурсов для ведения войны и уже привели к нехватке у россиян снарядов на фронте. Об этом пишет политолог Алексей Загородний.

Эксперт подчеркивает, чтовсе больше предприятий из рф одновременно находятся под санкциями Запада и "дроновыми санкциями" от СБУ. "Трудно сказать, какие из санкций более эффективны. Думаю "дроновые" от Службы прекрасно дополняют финансовые от американцев. Впрочем одно преимущество у наших санкций есть. Их не обойдешь, и с третьими странами не договоришься. Лучший переговорщик, которого мы можем сегодня отправить в рф - это дрон от СБУ, - считает Загородний.

Политолог акцентирует, что удары Службы безопасности по российским складам лишают врага ресурсов для ведения войны. "Склады взрывались весь прошлый месяц в разных частях рф. После массированных атак дронов СБУ по складам и заводам, россияне уже испытывают недостаток снарядов на фронте. Паритета в снарядах еще нет, но ситуация лучше чем была до прилетов", - пишет эксперт.

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"Каждый взорванный на российской территории снаряд - это снаряд, который не долетел до нашей земли. КАБ, который не упал в Харькове или Запорожье. Снаряд, который вместо прилета по позициям ВСУ, порадовал фейерверком жителей российской глуши. Такие мощные взрывы за тысячи километров от фронта имеют значительный психологический эффект. Перенос войны на территорию врага, безусловно, приближает окончание войны", - резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ, ССО и ГУР поразили завод имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он изготавливал взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.