Украинские военные рассказали, что происходило в первый денб операции в Курской области.

Российскую границу в Курской области обороняли срочники. Об этом сказал украинский военный с позывным "Эль" в интервью BILD.

Он участвовал в наступлении в Курской области. "Наши ребята, участвующие в боях, отзываются о наступлении положительно, у них хорошее настроение. Они [россияне] не ожидали, что мы придем к ним", - поделился военный.

Другой военный командир подразделения по имени Владимир рассказал, что в первый день наступления у россиян были две линии обороны, которые в основном укомплектовывались срочниками и пограничниками.

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Он отметил, что в первый день его солдаты хотели прорвать первую линию и на следующий день атаковать вторую. "К моему удивлению, мы в первый же день сломали и первую, и вторую линии", - акцентировал он и добавил, что с тех пор среди российских солдат царит "полный хаос".

Ситуация в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, сегодня ночью на территории Курской области, во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала суток Силы обороны в Курской области взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках.

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