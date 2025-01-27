Уничтожать мост через Керченский пролив Украине сейчас невыгодно, ведь он выполняет роль приманки для российской ПВО, которую Силы обороны постепенно уничтожают. Об этом ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал Телеграфу.
По его словам, россияне не имеют достаточно средств ПВО, чтобы прикрыть все свои военные объекты, которых много и которые разбросаны на большие расстояния. Поэтому полноценно прикрыть от украинских воздушных атак они могут только Москву, Крым и линию фронта.
Что касается Крымского моста, то, отметил Дикий, Украина до сих пор не уничтожила его, потому что использует этот объект как приманку.
"Мы возле него уничтожаем их драгоценную ПВО. И мы точно знаем, что вот сюда они точно ее снова привезут", - отметил он.
По словам эксперта, в этом месте уже было неоднократно уничтожено С-300, впервые в истории было уничтожено С-400, а теперь россияне анонсировали переброску туда С-500.
Дикий говорит, что оккупантам туда даже пришлось перебрасывать последнюю батарею С-300 с Курильских островов, что оставило весь Дальний Восток без прикрытия.
Крымский мост: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, чем украинские бойцы уничтожат Крымский мост. По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, это должны быть ракеты "земля-земля" или "воздух-земля", которые у Украины есть. Также он считает, что вскоре мост, который является для россиян очень важным логистическим путем, все же будет разрушен.
О планах Украины относительно Крымского моста рассказывал и вечник Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он тоже уверен, что Крымский мост будет уничтожен. Единственный вопрос, говорит, - когда и каким образом. "Это будет креативно и неожиданно даже для нас", - отметил Братчук.
По словам военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фортификации и инженерные сооружения, которые были призваны защитить Крымский мост со стороны Черного моря, разрушаются в результате действия моря, и это дает Украине "окно возможностей".