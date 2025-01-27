Дикий считает, что мост является приманкой для российской ПВО, которую Силам обороны удается эффективно уничтожать.

Уничтожать мост через Керченский пролив Украине сейчас невыгодно, ведь он выполняет роль приманки для российской ПВО, которую Силы обороны постепенно уничтожают. Об этом ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал Телеграфу.

По его словам, россияне не имеют достаточно средств ПВО, чтобы прикрыть все свои военные объекты, которых много и которые разбросаны на большие расстояния. Поэтому полноценно прикрыть от украинских воздушных атак они могут только Москву, Крым и линию фронта.

Что касается Крымского моста, то, отметил Дикий, Украина до сих пор не уничтожила его, потому что использует этот объект как приманку.

Видео дня

"Мы возле него уничтожаем их драгоценную ПВО. И мы точно знаем, что вот сюда они точно ее снова привезут", - отметил он.

По словам эксперта, в этом месте уже было неоднократно уничтожено С-300, впервые в истории было уничтожено С-400, а теперь россияне анонсировали переброску туда С-500.

Дикий говорит, что оккупантам туда даже пришлось перебрасывать последнюю батарею С-300 с Курильских островов, что оставило весь Дальний Восток без прикрытия.

Крымский мост: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, чем украинские бойцы уничтожат Крымский мост. По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, это должны быть ракеты "земля-земля" или "воздух-земля", которые у Украины есть. Также он считает, что вскоре мост, который является для россиян очень важным логистическим путем, все же будет разрушен.

О планах Украины относительно Крымского моста рассказывал и вечник Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он тоже уверен, что Крымский мост будет уничтожен. Единственный вопрос, говорит, - когда и каким образом. "Это будет креативно и неожиданно даже для нас", - отметил Братчук.

По словам военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, фортификации и инженерные сооружения, которые были призваны защитить Крымский мост со стороны Черного моря, разрушаются в результате действия моря, и это дает Украине "окно возможностей".

Вас также могут заинтересовать новости: