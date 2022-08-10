Подразделения оккупантов истощены и просят о ротации и доукомплектации

Пока Россия стягивает силы на юг, на Изюмском направлении в Харьковской области возникают благоприятные условия для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

"Для украинских сил появляются возможности в Изюмском направлении. И это становится заметно, как там осторожно откусывают по кусочку украинской земли, которая была временно оккупирована, и отодвигают позиции врага", – заявил он.

По его словам, на этом направлении подразделения оккупантов истощены и просят о ротации и доукомплектации.

Также Мусиенко отметил, что ВСУ смогли переломить ситуацию на фронте, и теперь могут навязывать врагу свой сценарий ведения боевых действий.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться. Об этом на днях заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Вас также могут заинтересовать новости: