Все идет по плану, отметил Роман Свитан.

Контрнаступление на Луганщине продолжается, Вооруженные силы Украины действуют по плану. Более того, в скором времени защитники Украины могут осуществить прорыв в сторону Бердянска, Мариуполя или Мелитополя.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, контрнаступление ВСУ не замедлилось ни на юге Украины, ни в Луганской области. Все идет по плану, отметил Свитан.

"Абсолютно никакие внешние раздражители на контрнаступление не влияют. Идет планомерное уничтожение правобережной группировки российских войск. Оно приведет к такому же обрушению фронта, какое было неделю-полторы назад, когда они ушли с большей половины северной части. То же самое происходит и в Луганской области. После того как мы освободили большую часть Харьковской области и занялись Луганской областью, у них не хватает войск для того, чтобы выстроить линию обороны даже от Сватово до Кременной. Максимум, что они могут в том районе - это собрать какие-то гарнизоны и удерживать только эти города", - сообщил эксперт.

По словам Свитана, сейчас украинские военные копят резервы в Луганской области. В ближайшее время ВСУ пойдут дальше. Более того, в планах у защитников Украины есть еще и прорыв в сторону Бердянска, Мелитополя или Мариуполя:

"Это все планомерное движение, ведь именно так наступление и происходит: сначала идет наступление, затем освоение освобожденных территорий и накопление резервов. Следующий шаг - снова наступление. Прорывов больше чем на два танковых перехода (около 100 километров) не происходит. Даже лучше один танковый переход, так как второй уже опасен - можно просто не успеть подтянуть тылы и попасть в какой-то котел. В ближайшее время, я думаю, будет нанесен основной удар в районе Запорожского фронта (от Запорожья до Донецка). Это может быть в Орехово, Гуляйполе или Угледаре. Там будет совершён прорыв в сторону либо Мелитополя, либо Бердянска, либо Мариуполя. Все будет зависеть от задач, поставленных Генштабом. Самый оптимальный вариант - это выход на Мелитополь".

Ситуация в Луганской области: что известно о контрнаступлении ВСУ

ВСУ продолжают продвигаться на Луганщине. 9 октября стало известно, что защитники Украины освободили 7 населенных пунктов. На фоне успехов ВСУ на Луганщине продолжаются репрессии, оккупанты выискивают украинских патриотов. По имеющейся информации Генштаба, в Луганской области, под видом поиска украинских диверсантов, захватчики разыскивают своих дезертиров.

Как объяснил глава Луганской ОВА Сергей Гадай, продвижение Вооруженных сил Украины на Луганщине будет продолжаться, но не будет таким стремительным, как в Харьковской области из-за того, что российские войска успели подготовиться.

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