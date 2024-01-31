Рассказываем, кого не призывают при мобилизации, согласно новым правилам.

Освобождение от необходимости обязательного прохождения воинской службы могут получить не все - Верховная Рада в новом законопроекте четко определила это. Также был озвучен перечень лиц, кто освобождается от мобилизации в военное время.

Мобилизация в Украине: кто не подлежит призыву

Среди тех, кто не подлежит мобилизации в Украине в 2024 году, оказались следующие категории граждан:

забронированные за органами госвласти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями

женщины и мужчины, на содержании которых 3 и больше детей;

женщины и мужчины, которые имеют детей до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав или пропал без вести;

опекуны детей с различными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы;

усыновители детей до 18 лет;

занятые уходом за больной женой (мужем), ребенком, или своими родителями, которые по выводу заведения охраны здоровья нуждаются в постоянном уходе (отсюда исчезла норма об уходе за родителями жены/мужа);

опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке;

лица, у которых члены семьи 1 степени родства (не более одного) - лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

граждане, у которых члены семьи 1 степени родства - лица с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену) которые проходят военную службу;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате элементов;

руководители министерств, заместители, руководители госорганов;

народные депутаты;

судьи, члены Высшего совета правосудия, ВККС;

сотрудники органов военного управления;

лица, которые в соответствии с выводом ВВК временно непригодны к службе на срок от 6 до 12 месяцев (с дальнейшим прохождением ВВК повторно);

лица всех групп инвалидности, признанные таковыми официально;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время АТО;

научные и научно-педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75% ставки;

учащиеся, получающие образование выше ранее полученного и аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Необходимо понимать, что мобилизация студентов, а точнее - потеря отсрочки, предусмотрена только в одном случае - для аспирантов-контрактников и для студентов, которые получают второе высшее образование.

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Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет. Все остальные категории женского населения - те, кого не берут на войну в 2024 году, для них мобилизация возможна только на добровольной основе.

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