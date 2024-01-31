Освобождение от необходимости обязательного прохождения воинской службы могут получить не все - Верховная Рада в новом законопроекте четко определила это. Также был озвучен перечень лиц, кто освобождается от мобилизации в военное время.
Мобилизация в Украине: кто не подлежит призыву
Среди тех, кто не подлежит мобилизации в Украине в 2024 году, оказались следующие категории граждан:
- забронированные за органами госвласти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями
- женщины и мужчины, на содержании которых 3 и больше детей;
- женщины и мужчины, которые имеют детей до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав или пропал без вести;
- опекуны детей с различными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы;
- усыновители детей до 18 лет;
- занятые уходом за больной женой (мужем), ребенком, или своими родителями, которые по выводу заведения охраны здоровья нуждаются в постоянном уходе (отсюда исчезла норма об уходе за родителями жены/мужа);
- опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке;
- лица, у которых члены семьи 1 степени родства (не более одного) - лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- граждане, у которых члены семьи 1 степени родства - лица с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену) которые проходят военную службу;
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате элементов;
- руководители министерств, заместители, руководители госорганов;
- народные депутаты;
- судьи, члены Высшего совета правосудия, ВККС;
- сотрудники органов военного управления;
- лица, которые в соответствии с выводом ВВК временно непригодны к службе на срок от 6 до 12 месяцев (с дальнейшим прохождением ВВК повторно);
- лица всех групп инвалидности, признанные таковыми официально;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время АТО;
- научные и научно-педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75% ставки;
- учащиеся, получающие образование выше ранее полученного и аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
Необходимо понимать, что мобилизация студентов, а точнее - потеря отсрочки, предусмотрена только в одном случае - для аспирантов-контрактников и для студентов, которые получают второе высшее образование.
Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет. Все остальные категории женского населения - те, кого не берут на войну в 2024 году, для них мобилизация возможна только на добровольной основе.