Война в Украине в ближайшее время не завершится, считает аналитик.

Война между Украиной и Российской Федерацией может продолжаться и весной.

Скорее всего, весной все и решится, поделился прогнозом историк и политический аналитик Валерий Соловей в новом выпуске "Балаканки".

"…я бы сказал, что нам надо рассчитывать на то, что конфронтация будет продолжаться и весной. Ну, скорее всего, весной и решится. Наверное, мы достигнем пика…, скорее всего, и начнутся уже такие… арьергардные бои…", - полагает собеседник.

Стоит отметить, что арьергардным называют бой, в который идут, чтобы задержать наступление врага и обеспечить отступление своих основных сил.

Война в Украине с Россией - главные новости

Противникам удалось захватить часть востока и юга Украины, однако наши защитники дают врагам достойный отпор и с конца августа ведут активные контрнаступательные действия.

Уже освобождена почти вся Харьковская область. На начало октября на юге нашей страны деокупованы 2 400 квадратных километров.

9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что захватчики в Херсонской области покидают правый берег Днепра.

Еще в октябре министр обороны Алексей Резников иронично ответил на вопрос, когда закончится война в Украине: "...Оставил карты таро в номере. Я не могу вам сейчас сказать, когда".

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