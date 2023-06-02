Имплементация всех технических служб, сложных аэродромных комплексов занимает от полутора до трех-четырех лет, подчеркнул эксперт.

Украина может ремонтировать западные истребители F-16, которые получит от партнеров за рубежом, а полеты осуществлять с внутренних аэродромов. В то же время если самолет будет осуществлять боевой вылет с территории другой страны, юридически это будет означать втягивание этого государства в войну.

Проведение регламентных работ за рубежом не нарушит правил ведения войны, заявил в эфире телеканала FREEДОМ авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

"Я думаю, что мы не сможем развернуть в ближайшее время системы проведения серьезного технического обслуживания для этих самолетов, потому что имплементация всех этих технических служб, сложных аэродромных комплексов занимает от полутора до трех-четырех лет", – добавил эксперт.

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При этом он отметил, что такие сроки присущи мирному времени. Украина не сможет этого сделать в течение года, поскольку этот процесс сложен технически, хотя и возможен.

"Сейчас лучше ремонтироваться где-то в Польше", – подчеркнул Криволап.

F-16 для Украины: актуальные новости

Несколько стран выразили готовность обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. В частности, Польша и Нидерланды уже составили соответствующий график.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов заявил, что на начальном этапе Украине понадобится по крайней мере 12-16 самолетов F-16. В то же время 3-4 группы таких истребителей помогут получить преимущество на одном из направлений.

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