По словам Сергея Згурца, БПЛА созданы по схеме "Утка" и способны нести значительное количество боезаряда, преодолевая российскую систему ПВО.

Наносить удары по столице России важно для того, чтобы у населения страны-агрессора уменьшалось желание поддерживать режим Путина.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что российские системы ПВО не способны противостоять некоторым видам БПЛА.

"Намеки украинских чиновников настолько прозрачны, что можем предполагать, что центр Москвы снова атаковали украинские беспилотные ударные комплексы. Эти БПЛА прошли этап существенного совершенствования и способны на значительном расстоянии точно попадать в здания, которые определяются, как центры принятия решений. Это влияет на эффективность работы российской вражеской управленческой системы", - подчеркнул Згурец.

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По словам эксперта, БПЛА созданы по схеме "Утка" и способны нести значительное количество боезаряда, преодолевая российскую систему ПВО.

"А главное, что удары по Москве влияют на настроения россиян. Мы видим, как они реагируют, и мы понимаем, что резонансный эффект от попадания беспилотников по Москве является существенным и расшатывает способность российского общества единодушно поддерживать политику Путина. Конечно, раскол в обществе РФ произойдет не сразу, но идеологическую роль эти беспилотные комплексы выполняют", - подчеркнул Згурец.

Удары по башням "Москва-Сити" - что сообщалось ранее

Напомним, в ночь на 1 августа Москву и Подмосковье атаковали дроны. Сообщалось, что один из БПЛА попал в башню "Москва-Сити", в результате чего был поврежден фасад на 17-м этаже. Также российские власти отрапортовали, что несколько беспилотников якобы сбили при попытке пролета в Москву, и еще один - в Подмосковье.

Сообщалось об атаке дронов на Москву и в ночь на 30 июля. В результате нее также была повреждена одна из башен "Москва-Сити". В Минобороны РФ тогда заявили, что дроны подавили с помощью РЭБ, и они упали.

Комментируя прилеты дронов в Москву и Подмосковье, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что российская столица ускоренно привыкает к войне, которая переходит на российскую территорию.

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