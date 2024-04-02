Этот комплекс перестал стрелять на Запорожском направлении.

На Запорожском направлении на днях был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс "Бук". Его уничтожили воины спецподразделения ГУР "Кабул 9".

"28 марта 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" и навели на него огонь нашей артиллерии", - сообщило Главное управление разведки Миннистерства обороны Украины.

Отмечается, что вражеский ЗРК "Бук" был уничтожен.

На видео видно, как ЗРК "Бук" отслеживают, а затем происходит точный удар и поднимается много огня и дыма от вражеской техники.

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28 марта, враг потерял 65 единиц вооружения и военной техники на Юге Украины, в частности, зенитно-ракетный комплекс "Бук", 8 пушек, 3 миномета, станция радиоэлектронной борьбы, 40 единиц автобронетехники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 разведывательных БпЛА, 7 станций аэрофотофиксации и лодку.

Был уничтожен еще один наблюдательный пункт, 3 полевых пункта боеснабжения, место хранения ГСМ и пункт управления БпЛА.

В Силах обороны юга Украины отмечали, что на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки российская армия потеряла почти 180 солдат и десятки единиц вооружения и техники. Это потери, которые оккупанты понесли из-за неудачных штурмов и огневого поражения по своим местам дислокации, позициям и тылам.

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