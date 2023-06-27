В боях с российскими захватчиками погиб украинский футболист Кирилл Молоков.
Об этом сообщается на странице футбольного клуба "Карбон" (Черкассы) в социальной сети Facebook. Спортсмену был 21 год. "Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кирилл Молоков погиб во время штурма позиций российских захватчиков.
Гибель футболистов на войне
Ранее стало известно, что на войне погиб футболист Николай Жидков. Мужчина жил в Польше, однако оставил игру ради того, чтобы защищать Украину.
В июне в Луганской области погиб 25-летний игрок любительского клуба "Кудривка" Вячеслав Савицкий.
В начале года стало известно о гибели 28-летнего украинского футболиста Руслана Курдаса, который воевал против захватчиков под Бахмутом.