Он защищал страну от российских оккупантов.

В боях с российскими захватчиками погиб украинский футболист Кирилл Молоков.

Об этом сообщается на странице футбольного клуба "Карбон" (Черкассы) в социальной сети Facebook. Спортсмену был 21 год. "Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кирилл Молоков погиб во время штурма позиций российских захватчиков.

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Гибель футболистов на войне

Ранее стало известно, что на войне погиб футболист Николай Жидков. Мужчина жил в Польше, однако оставил игру ради того, чтобы защищать Украину.

В июне в Луганской области погиб 25-летний игрок любительского клуба "Кудривка" Вячеслав Савицкий.

В начале года стало известно о гибели 28-летнего украинского футболиста Руслана Курдаса, который воевал против захватчиков под Бахмутом.

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