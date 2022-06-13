Во время тренировки отрабатывались форсирование водной преграды с оружием различными способами и проведение эвакуации раненых через водоем.

Разведчиков одной из бригад теробороны ВСУ учили форсировать водные преграды, эвакуировать раненых и транспортировать пленных.

Об этом сообщает официальная страница Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В течение трех дней с разведчиками одной из бригад территориальной обороны ВС Украины проводилось тактико-специальное обучение", - говорится в заметке.

Во время тренировки отрабатывались форсирование водной преграды с оружием различными способами; проведение эвакуации раненых через водоем; транспортировка пленных в базовый лагерь.

Напомним, что Генштаб в свежей сводке рассказал о проблемах с комплектованием у россиян на Донбассе.

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