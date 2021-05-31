Среди прочего Шмид отмечает, что для прекращения войны на Донбассе необходима твердая политическая воля и взаимодействие.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид подытожила свой пятидневный визит в Украину, который длился с 26 по 30 мая.

Об этом сообщил сайт ОБСЕ. Шмид подчеркнула, что ОБСЕ остается преданной поддержке усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

"В течение последних нескольких месяцев мы наблюдали, что увеличивается напряженность и обостряется нарушение режима прекращения огня. Это напоминание о том, какой хрупкой является ситуация. ОБСЕ продолжит делать все, что мы можем, но для этого понадобится твердая политическая воля и взаимодействие, чтобы прекратить этот кризис. Люди заслуживают прочной стабильности и безопасности в их жизни", - заявила Шмид.

В Киеве генеральный секретарь ОБСЕ провела встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

На этих встречах обсуждалась необходимость дальнейшей работы для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Собеседники также обсудили постоянное сотрудничество между Украиной и ОБСЕ для усиления безопасности и улучшения уровня жизни во всей стране.

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Шмид также провела встречи с координатором ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани и руководителем делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт. Генсек ОБСЕ согласились с ними относительно критической важности обеспечивать свободный доступ в Украину для гуманитарных организаций, особенно на оккупированных Россией территориях.

Во время разговора с руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком и специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) послом Хайди Грау Шмид высоко оценила роль сотрудников СММ в содействии прогрессу в выполнении Минских соглашений. Они также обсудили текущие вызовы, с которыми сталкивается СММ в осуществлении своей работы. Шмид подчеркивает, что СММ должна иметь возможность работать в безопасных условиях и иметь беспрепятственный доступ с обеих сторон линии разграничения.

Также генеральный секретарь подчеркнула необходимость срочного гуманитарного разминирования территорий на востоке Украины и прекращения закладки новых мин.

Кроме того, она посетила восток Украины, побывала на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" и обратила внимание на сложную ситуацию для людей, пострадавших от конфликта, которая осложняется частичным закрытием пропускных пунктов. Шмид подчеркнула, что важно обеспечить свободу передвижения через линию разграничения, в том числе - открыть все пропускные пункты.

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Автор: Виталий Саенко