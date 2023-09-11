ВСУ продолжают продвигаться в Запорожской области и возле Бахмута, отмечают аналитики.

Хотя погодные условия повлияют на украинское контрнаступление, они не приведут к его окончательному прекращению, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как напоминают в ISW, глава Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил что украинские силы продолжат контрнаступательные операции до конца 2023 года. Холодная и влажная погода повлияет на активные боевые действия, но не остановит их.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинским силам, вероятно, осталось от 30 до 45 дней "боевой погоды". Поскольку сезонные проливные дожди и сильная грязь поздней осенью замедлят движение грунта для обеих сторон, а низкие температуры создают множество проблем с логистикой.

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Однако, по мнению аналитиков ISW, зимой продвижение ВСУ может возобновиться.

"Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские чиновники выразили готовность к использованию этих погодных условий зимой 2022–2023 годов", - отмечают аналитики.

ВСУ продолжают продвигаться на юге и возле Бахмута, отмечают аналитики

Как говорится в отчете ISW, геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись к востоку от Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орихова).

"Представитель Таврийской группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают наступление в районе Роботино (12 км южнее Орихова) и освободили в этом направлении 1,5 квадратных километра территории. Генеральный штаб Украины и официальный представитель Восточной группы войск Украины Илья Евлаш сообщил, что украинские силы достигли неустановленного успеха возле Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) в Донецкой области", - говорится в отчете.

Продолжится ли война зимой - что известно

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов уточнил, что начало зимы не остановит контрнаступление украинской армии. По его словам, боевые действия продолжатся, несмотря на холод, сырость и грязь на фронте.

Он также заявил, что, по его мнению, боевые действия не смогут длиться долго, так как оккупанты физически не потянут растягивание войны на большие сроки.

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