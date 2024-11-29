Его постоянно критиковали "Z"-каналы.

Кремлевский правитель Путин назначил первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации генерал-полковника Рустама Мурадова.

Как сообщает в своем Telegram-канале глава Табасарского района Республики Дагестан Магомед Курбанов, Путин уже подписал соответствующий указ. The Moscow Times называет Мурадова одним из главных мясников войны против Украины.

Издание отмечает, что "Z"-блогеры возмущены этим назначением, поскольку имеют к гегнералу много вопросов. Например, захватчики прозвали плохо организованные наступления, в которых задействуют плотные механизированные колонны без инженерной разведки и артподдержки, "мурадовщиной".

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Источники издания сообщали, что Мурадова уволили с должности командующего Восточным военным округом из-за того, что он "был сумасшедшим идиотом, который способен приказать солдатам пойти на верную смерть".

Что известно о генерале Мурадове

Осенью 2022 года оккупанты из 155-й отдельной бригады морской пехоты пожаловались, что Мурадов и его "корефан Ахмедов" отправили их в наступление на Павловку (Донецкая область) ради "бонусов" и звания героя России. За четыре дня они потеряли сотни солдат.

Во время безуспешного наступления на Угледар прошлой зимой он потерял две элитные бригады морской пехоты и более 100 единиц техники.

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