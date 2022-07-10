Эксперт отметил, что это может произойти уже в ближайшее время.

Известный астролог Влад Росс назвал дату, когда будет уничтожен Крымский мост. Также в эксклюзивном интервью УНИАН он спрогнозировал, как именно это произойдет.

"Я не даю даже 99%, что он останется несокрушимым. Он так неудачно выстроен, да и открытие моста состоялось, когда Уран находился в твердом квадрате к Марсу, поэтому этот мост обречен. Рано или поздно он будет уничтожен ракетой или гарпуном. Я думаю, что это произойдет в течение 1-2 месяцев", - сказал Влад Росс.

Также он добавил, что через несколько лет, после длительных переговоров, Украина сможет вернуть оккупированный полуостров Крым.

"Через несколько лет переговоров Украина вернет Крым. После смерти Путина Россия захочет снять с себя все санкции. И пока они не вернут Крым, не смогут их снять. А другие территории могут вернуться под контроль Украины уже в ближайшее время", - добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины.

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