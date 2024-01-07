Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ назвал факт, который свидетельствует о том, что на полуострове был точный удар по вражескому командному пункту.

Во время ударов по пока еще оккупированному РФ Крыму нарушается система управления противника.

Благодаря снижению потенциала вражеской системы управления, снижается эффективность ведения боевых действий, рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире канала "FreeДом".

"Удары наносились в районе Евпатории, Бельбека, это рядом с Севастополем, и командный пункт Юхарина балка (атакован, - Ред.), известная еще со старых советских времен, и удар, скорее всего, был точным, поскольку потом уделяли много внимания тому, чтобы вывозить все, что осталось…", - поделился офицер.

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Важные новости - Крым атакован, и это стоит знать

По Крыму 4 января нанесен удар дронами и ракетами. Пособники российских оккупантов ныли, что отражали самую массированную атаку за последнее время. Украинская сторона сообщила, что на полуострове поражены вражеские склады боеприпасов, и успешно нанесен удар по командному пункту захватчиков.

В сети появилась информация, что в результате атаки якобы ликвидирован начальник Генштаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов эти сведения не подтвердил.

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